Pontecorvo, morta suor Fortuna: «Faro di luce e spiritualità per i giovani»

E' morta Suor Maria Fortuna Barbato. Pontecorvo oggi, 29 novembre 2023, si è risvegliata con una triste notizia. Fondatrice a Pontecorvo, nel lontano 1983, del Gruppo Interparrocchiale Comunione e Servizio, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità cittadina, non solo come gruppo religioso, ma anche nel contesto sociale e culturale della città.

Dagli anni ’80 il Gruppo Comunione e Servizio ha rappresentato un contesto di aggregazione che ha coinvolto centinaia di giovani, oggi in molti casi famiglie della nostra città, impegnandoli in attività di aggregazione e formazione, quali incontri settimanali e campi scuola, ma anche rendendoli parte attiva delle iniziative sociali e culturali pontecorvesi: raccolte fondi di beneficenza, partecipazione ad eventi culturali quali la realizzazione di Presepi nel centro della città, la Passione Vivente, il Canto della Palma, l’Infiorata ed il Carnevale Pontecorvese.

Il cordoglio del sindaco Rotondo:"Ci siamo risvegliati con una triste notizia, nella notte e’ venuta a mancare Suor Fortuna. A lei, accogliendo la richiesta del Gruppo C.S., era stata concessa recentemente la Cittadinanza Onoraria e per il 9 dicembre era in programma la cerimonia di conferimento.

Una notizia che ci rattrista doppiamente per il grande ruolo avuto da Suor Fortuna tra i giovani di Pontecorvo: è stata una guida e un faro di correttezza e spiritualità.

Una preghiera per lei e vicinanza a coloro i quali le hanno voluto bene e non l’hanno mai dimenticata".