Giovedì 23 Novembre 2023, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Disponibile la nuova edizione di Eduscopio, il sistema creato dalla Fondazione Agnelli per consentire agli studenti di terza media di conoscere meglio le scuole del loro territorio e scegliere quella che preferiscono. Entrando in eduscopio.it si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell'area geografica nell'arco di 10 o 30 chilometri e dell'indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l'università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.

La classifica delle scuole superiori italiane è ottenuta sulla base dei risultati ottenuti dagli ex studenti dopo il diploma.

LO SCIENTIFICO

LE SCIENZE UMANE

IL CLASSICO

IL LINGUISTICO

TECNICI E PROFESSIONALI

In base al percorso universitario ottenuto dai diplomati, per il Liceo scientifico i risultati migliori sono ottenuti dal Francesco Severi di Frosinone con un indice di 74,68, segue il Liceo scientifico di Ceccano con un indice di 68,2. Completa il podio il Liceo Gioacchino Pellecchia di Cassino con 67,13. Seguono poi il Martino Filetico di Ferentino con un indice di 66,28, il Tulliano di Arpino con 65,62, il Leonardo Da Vinci di Sora con 65,25, il Pietrobono di Alatri con 64,46, il Dante Alighieri di Anagni con 63,11, il Giovanni Sulpicio di Veroli con 57,96, IS Pontecorvo con 57,16 e il Leoniano di Anagni con 52,09. Per i voti ottenuti all'università le medie più alte per gli ex studenti di Arpino (26,91) Frosinone (26,76) e Ferentino (26,41).Per le Scienze umane in vetta Sulpicio di Veroli con 56,29, poi Regina Margherita con 52,29, Fratelli Maccari con 51,93, Marco Terenzio Varrone di Cassino con 49,35, Pietrobono con 48,09, Gioberti di Sora con 44,84 e Pontecorvo con 39,61. I voti più alti con 25,12 per gli anagnini, con 24,87 per i verolani e 24,04 per i cassinati.Nella classifica dei Licei classici primo posto per il Vincenzo Simoncelli di Sora con 67,29, davanti al Norberto Turriziani di Frosinone con 66,77, al Giosuè Carducci di Cassino con 65,26, al Martino Filetico di Ferentino con 61,54, al Dante Alighieri di Anagni con un indice di 60,54, al Luigi Pietrobono di Alatri con 60,16, al Tulliano di Arpino con 58,76 e al San Bernardo di Veroli con 58,35. Per i voti centrati all'università media di 26,09 per gli ex studenti di Cassino, di 26,01 per quelli di Sora, di 25,99 per quelli di Ferentino, di 25,85 per i frusinati.Tra i Licei linguistici della provincia spicca il Luigi Pietrobono di Alatri con un punteggio di 53,16, poi il Giovanni Sulpicio di Veroli con 52,94, quello di Ceccano con 51,64, il Dante Alighieri di Anagni con 50,66, il Regina Margherita di Anagni con 50,14, l'Is Simoncelli di Sora con 48,36, il Fratelli Maccari di Frosinone con 47,36, il Marco Terenzio Varrone con 47,1 e l'IS Pontecorvo con 46,54. Per gli esami universitari la media più alta è stata ottenuta dagli studenti provenienti da Alatri con 25,07, da Ceccano con 24,46, da Veroli con 24,38.

Sul versante degli istituti a indirizzo tecnico-economico in testa c'è il Cesare Baronio di Sora con 47,94, poi il Brunelleschi Da Vinci di Frosinone con 47,88, il Medaglia d'Oro di Cassino con 44,33, il Sandro Pertini di Alatri con 40,71. Voti universitari più alti per i sorani (24,85), i cassinati (23,95) e i frusinati (23,7). Per quanto riguarda lo sbocco lavorativo per gli istituti tecnico-economici, le migliori scuole sono l'IS Ceccano, il Martino Filetico' di Ferentino e il Guglielmo Marconi di Anagni. I risultati si basano sulla percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Sempre per il percorso lavorativo ma per gli istituti tecnico-tecnologici i migliori sono l'IS Pontecorvo, il Cesare Baronio di Sora, l'Alessandro Volta di Frosinone e l'Ettore Majorana di Cassino.

Per quanto riguarda gli istituti professionali i migliori della provincia di Frosinone che portano poi al mondo del lavoro sono il Michelangelo Buonarotti di Fiuggi, segue l'IS Ceccano e il Luigi Angeloni di Frosinone. L'IS Bragaglia del capoluogo è invece in vetta per la voce professionale industria e artigianato', seguono il Nicolucci di Isola del Liri e il Sandro Pertini di Alatri.