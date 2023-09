Pontecorvo, minaccia di lanciarsi dal Belvedere: il salvataggio e l'abbraccio con i soccorritori

Minuti di terrore nel pomeriggio di oggi, 23 settembre, in piazza Alcide De Gasperi a Pontecorvo. Un giovane, residente in un paese limitrofo, ha minacciato di gettarsi dal Belvedere. Intorno alla 15.30 è arrivato in piazza, si è diretto verso il Belvedere ed ha scavalcato la balaustra. La scena è stata notata da diversi passanti che, terrorizzati, hanno chiamato i carabinieri. Un equipaggio del nucleo operativo, agli ordini dei capitani Bartolo Taglietti, ha subito raggiunto il ragazzo ed ha iniziato a parlargli, poco dopo è giunto anche il sindaco Anselmo Rotondo. C'è voluto un po' ma alla fine, dopo un lungo colloquio con uno dei carabinieri intervenuti, è stato convinto a tornare sui suoi passi. Poi c'è stato l'abbraccio con i soccorritori.

"Sono stato avvertito dalle vigilesse di quello che stava accadendo, abbiamo chiuso la strada per evitare l'arrivo di curiosi.

Ho chiesto ai carabinieri che fosse stata necessaria la mia presenza, visto che lo conosco personalmente, hanno acconsentito e nel giro di alcuni minuti lo abbiamo convinto a tornare indietro. Una volta tornato in piazza ci ha abbracciato ed è scoppiato a piangere. E' stata una grande emozione, rimarco la grande professionalità mostrata dai carabinieri intervenuti. Poco dopo ho avuto un colloquio con i genitori che sono venuti a ringraziarmi, spero che il brutto momento passi per il ragazzo e quanto avvenuto lo dimentichi al più presto", sono state le parole del sindaco Rotondo.