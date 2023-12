Pontecorvo, cade in casa e resta bloccata: anziana salvata dai vigili del fuoco

Anziana cade in casa e resta bloccata in camera da letto: salvata dai vigili del fuoco. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2023, a Pontecorvo. Una donna di 85 anni che vive sola per ore non ha risposto alle telefonate di un parente che vive nel nord Italia,l'uomo allarmato ha contattato le forze dell'ordine. In centro a Pontecorvo, in un''abitazione di via Della Vittoria, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Una squadra di pompieri è entrata in casa ed ha trovato la donna bloccata in camera da letto, era caduta diverse ore prima e non riusciva a muoversi. Nell'abitazione è intervenuto anche il sindaco Rotondo, farmacista dell'anziana e le ha prestato le prime cure. ll personale del 118, nel frattempo, intervenuto ha preso in carico l'anziana che, per fortuna, al momento del trasferimento in ospedale, per tutti gli accertamenti, era vigile e cosciente.

