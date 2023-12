Arpino, colpito alla testa da un cavallo: ferito un uomo

Voleva spostare alcuni cavalli, presenti sulla strada, dalla carreggiata in un terreno vicino quando è stato colpito da uno di essi alla testa. Ferito al capo un uomo di Arpino. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2023, in località Sant’Amasio lungo la strada che da Casalvieri conduce a Santopadre. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale per gli accertamenti. Stando alle informazioni raccolte avrebbe riportato un trauma cranico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA