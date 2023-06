L'odissea dei pendolari, linea Roma-Napoli paralizzata: ritardi di oltre 90 minuti

Ancora ritardi oltre i 100 minuti sulla linea Roma-Cassino (diretta a Napoli) a causa del dirottamento dei treni dell’Alta Velocità per un guasto ad un treno Freccia Rossa rimasto bloccato sulla linea Latina-Formia. Ennesimo disagio per i viaggiatori, soltanto pochi giorni fa sono stati sottoposti allo stesso calvario per un guasto alla linea elettrica, che ultimamente si verifica di frequente. La circolazione sta riprendendo lentamente, mentre ai numerosi pendolari in attesa Trenitalia sta fornendo un kit di cortesia con acqua e snack.