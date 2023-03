Guasto alla linea elettrica, disagi sulla tratta ferroviaria Roma-Cassino

Problemi sulla linea ferroviaria Roma Cassino a causa di un guasto alla rete elettrica a Roma-casilina. Ritardi fino a 100 minuti o cancellazioni di treni, enormi i disagi per i pendolari, mai rassegnati all’inaffidabilità di un servizio con mille falle a cui l’azienda di trasporti non riesce a porre rimedio. Non serve entrare nel dettaglio degli impegni presi dai pendolari e irremediabipmente saltati a causa dei disservizi di Trenitalia, è sufficiente sottolineare che nessun risarcimento è previsto per chi viaggia sui treni regionali si tratti di biglietto singolo o di abbonamento. Neppure un risarcimento simbolico per chi perde ore preziose della sua vita a causa di un servizio non allineato agli standard europei. La cenerentola del trasporto su rotaia, la linea regionale, la cui qualità non risponde minimamente ai costi richiesti, sul tratto Roma Cassino andata e ritorno registra ritardi all’ordine del giorno, ma la politica sia a livello centrale sia a livello locale sembra non accorgersene. Questa volta bloccati i treni nelle tratte Roma - Napoli via Formia, Roma -Nettuno, Roma - Velletri/Albano/Frascati, oltre a Roma Napoli via Cassino dalle 11:50 e non risolto fino al tardo pomeriggio. Viaggiatori disorientati per la scarsità delle informazioni, i più rodati si sono riversati sulle linee del Cotral sperando di raggiungere il prima possibile la meta agognata.