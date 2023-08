Mercoledì 2 Agosto 2023, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 13:24

I brani più celebri e intensi, aneddoti, affreschi storici e cinematografici dell’immensa opera del Maestro Ennio Morricone. Il contesto dell’Abbazia di Casamari è stata la suggestiva cornice per il concerto-racconto “Morricone e noi” che il Comune di Veroli, martedì sera 1 agosto, ha voluto offrire al pubblico nell’ambito delle manifestazioni estive. Ed è stato un momento di rilievo artistico altissimo, impreziosito dalla presenza della sorella del maestro, Franca Morricone. Il grande compositore aveva con la provincia di Frosinone, e con Veroli in particolare, un legame molto forte. Ricordato anche con commozione dal maestro Paolo Vivaldi durante il viaggio musicale facendo riferimento ad una foto che ritrae Morricone affacciato alla finestra della casa del cognato e della sorella mentre guardava il paesaggio verolano. Era solito frequentare la cittadina e godere non solo dell’ospitalità familiare, ma anche del piacevole contesto culturale. Vivaldi, insieme ai maestri dell’Accademia di Santa Cecilia, Alberto Mina e Carlo Onori (rispettivamente pianoforte, violino e violoncello) , hanno eseguito le colonne sonore note e inedite composte da Morricone incantando gli spettatori che liberamente hanno potuto assistere all’evento patrocinato anche dalla Provincia di Frosinone, Pro Loco di Veroli e Abbazia di Casamari.