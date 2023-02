Il Frosinone sbanca Como: 0-2. Tifoso si sente male, un altro cade dagli spalti: gara sospesa per 30'

La “manita” è servita. Il Frosinone sbanca anche Como (2-0), colleziona il quinto successo consecutivo e consolida il primato in vetta. Mazzitelli e Caso firmano le reti che decidono il match e che regalano altri tre punti preziosi ai canarini. Il centrocampista sblocca il risultato nella prima frazione, al 14', sugli sviluppi di un corner, mentre l'attaccante mette il sigillo sull'incontro al 30'. Poi la sfida vive di alti e bassi, con i lombardi a caccia della rete che avrebbe riaperto la contesa e i canarini concentrati ad arginare i tentativi avversari e a sfruttare le ripartenze. La ripresa si chiude senza gol e alla fine è il Frosinone capolista a esultare.

I giallazzurri salgono a quota 51 punti, sempre più soli in vetta, in attesa dei posticipi di domani di Genoa e Reggina, rispettivamente seconda (40 punti) e terza (39) in classifica: i liguri saranno impegnati sul campo del Parma, mentre i calabresi su quello del Palermo.

MOMENTI DI PAURA

Durante la partita che si stava disputando al "Senigaglia" della città lombarda, intorno al 20' della ripresa, un tifoso locale, un 46enne, è caduto dagli spalti della curva restando ferito: avrebbe riportato un trauma al volto. Alcuni sostenitori lariani si sono adoperati per soccorrerlo, poi subito dopo è intervenuto il personale sanitario con un'ambulanza.

In quei frangenti un altro tifoso del Como, un giovane di 23 anni di Cantù, è stato colto da malore mentre si trovava nello stesso settore dell'impianto: le sue condizioni sarebbero critiche. E' stato ricoverato in ospedale, dov'è stato trasportato in codice rosso.

Sono stati momenti concitati. Un terzo tifoso del Como, per far soccorrere il ragazzo, che nel frattempo aveva perso i sensi, è entrato nel recinto di gioco per chiedere l'intervento dei medici. La gara è stata sospesa per circa mezz'ora, con i sostenitori locali e quelli del Frosinone che hanno rimosso gli striscioni esposti, poi è ripresa giungendo al termine. Anche sulle tribune si è vissuto un clima di forte preoccupazione per le condizioni dei supporter lariani.