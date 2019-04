© RIPRODUZIONE RISERVATA

Week end in musica in Ciociaria. Il fine settimana delle Officine Utopia di Ceccano inizia con “A Far L’Amore Comincia Tu”, festa a tema revival con un sound che parte dagli anni '50 fino ad arrivare ai successi degli anni '80. Una carrellata di musica ed emozioni all’interno del locale particolarmente amato dai giovani della Ciociaria. Domani sera, invece, sempre alle Officine Utopia di Ceccano arriva “Sento Il Cuore a Mille”, una notte dedicata al panorama musicale italiano di oggi. Un appuntamento particolarmente atteso dai giovani.Al Satyricon live musica club di Alatri stasera saranno ospiti gli Steelawake. Domani la serata sarà dedicata a Kurt Cobain, cantante dei Nirvana (scomparso 25 anni fa) e a Layne Staley, frontman e cantante degli Alice in Chain morto nel 2002. A celebrare entrambe le band che hanno segnato la musica internazionale al Satyricon domani i Bleach in concerto. Mancini live, invece, al Terra Madrea stasera. Il trio formato da Giovanni Mancini (chitarra e arrangiamenti), Alessandro Patti (contrabbasso) e Fabrizio Ferazzoli (batteria), propone un repertorio basato sul songbook del celebre Henry Mancini. Il Deliri Cafè Bistrot di Sora apre le danze del lungo mese di festeggiamenti per i primi cinque anni di attività.