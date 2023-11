Si è spento Giovanni Proia, lutto nel mondo dell'imprenditoria della provincia di Frosinone: domani i funerali a Ceprano

La Camera di Commercio Frosinone Latina ed il Presidente Giovanni Acampora esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del Consigliere camerale e membro di Giunta Giovanni Proia.

Imprenditore lungimirante, pilastro del mondo dell’associazionismo e delle imprese, ex presidente della Cna Frosinone e del Consorzio Asi, Giovanni Proia si è spento nella serata di ieri. Alla famiglia Proia giungano le condoglianze e la vicinanza del sistema camerale.

«Giovanni, un amico leale ed un imprenditore virtuoso. La notizia della sua scomparsa lascia un grande senso di vuoto», ha commentato il Presidente Acampora.

I funerali di Giovanni Proia saranno celebrati nella giornata di domani, lunedì 6 novembre, alle ore 15.30 nella chiesa di S. Arduino a Ceprano.

In segno di lutto, le attività in programma per la giornata di domani sono state annullate, compreso l’appuntamento per la firma del Protocollo con l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone – per cui Giovanni Proia si era tanto prodigato.