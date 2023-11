Venerdì 3 Novembre 2023, 09:23

Si è insediata ieri alla guida della Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti, nominata di recente commissario dell'azienda sanitaria dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Con lei sono 18 i direttori generali o commissari chiamati alla guida della Asl di Frosinone negli ultimi 22 anni. La commissaria - una lunga esperienza sia come direttrice sanitaria sia alla guida di aziende - ha incontrato i vertici della Asl e fatto una prima ricognizione della situazione con il collegio di direzione a partire dalla ormai ex facente funzioni, Eleonora Di Giulio, che è comunque la direttrice amministrativa della Asl. La Pulvirenti arriva dall'Asm di Matera e il suo nome era circolato immediatamente dopo il passaggio di Angelo Aliquò allo "Spallanzani".

I PUNTI

I COMMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La commissaria dovrà affrontare anzitutto il nuovo assetto della sanità in provincia a partire dall'atto aziendale che venne "congelato" proprio alla vigilia del voto in Regione. Poi ci sono le emergenze che vanno dalle aggressioni al personale sanitario - con una sicurezza che deve essere garantita in qualche modo e da subito, come dimostrano gli ultimi due recenti casi - alle liste d'attesa, dalle carenze di medici e infermieri (con reparti a rischio come malattie infettive o ridotti, come psichiaria) agli investimenti del Pnrr da portare a termine. Sul tavolo c'è anche il depotenziamento dell'ospedale di Alatri denunciato dal comitato civico che si batte per tenere aperti tutti i servizi.Ad accompagnare la neo commissaria nella sede di via Fabi, ieri matina, è stata la presidente della commissione sanità della Regione, Alessia Savo, accompagnata dal collega consigliere regionale Daniele Maura, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia«Il profilo giusto per contribuire a disegnare una sanità che dà servizi, risposte e umanità» - ha detto la Savo.«Dare servizi e risposte al paziente senza dimenticare un sorriso e una parola di conforto per non farlo sentire solo. La sanità che stiamo costruendo ha detto la Savo - è anche quella contenuta nelle prime parole della dottoressa Pulvirenti da nuovo commissario straordinario della Asl di Frosinone, alla quale auguro buon lavoro. Abbiamo avuto un veloce momento di confronto, per poi iniziare da subito il delicato e impegnativo percorso alla guida della sanità del territorio». «Alla neo commissaria rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Arriva in un territorio con alcune difficoltà in ambito sanitario, ma che negli ultimi anni, ad esempio nella gestione della pandemia, ha raggiunto grandi obiettivi con la Asl risultata uno dei modelli in Italia. Le auguro di raggiungere i risultati prefissati per il bene delle nostre comunità». Così in una nota Sara Battisti, consigliere regionale Pd del Lazio.© RIPRODUZIONE RISERVATA