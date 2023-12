Minaccia i clienti di un bar con la roncola a Ferentino, lo portano in ospedale ma riesce a scappare: ora è ricercato

Attimi di paura ieri pomeriggio sulla via Casilina a Ferentino all'altezza del bivio per Pontegrande. Intorno alle 17 un giovane 34enne del posto si è recato nel parcheggio di un noto bar tabacchi. L'uomo ha iniziato ad inveire contro alcuni clienti del bar e ne è nata una discussione. Tutto sembrava essersi risolto attraverso insulti reciprochi. Ma all'improvviso il 34enne ha tirato fuori da sotto la giacca una roncola minacciando di uccidere tutti i presenti. I proprietari del bar hanno subito chiamato i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il ragazzo era in evidente stato di alterazione psicofisica. I militari dell'Arma hanno bloccato subito l'uomo togliendogli anche la roncola dalle mani. I sanitari del 118 dopo averlo curato sul posto lo hanno portato all'ospedale di Colleferro. Arrivato sul posto però il 34enne disoccupato di Ferentino è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato.

