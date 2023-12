Giovedì 14 Dicembre 2023, 09:39

I figli non dimenticano, la mamma è sempre la mamma e quello che è accaduto al nosocomio sorano per una donna di 90 anni, Assunta Gabriele, di Isola del Liri ha spinto i suoi ragazzi a raccontare la storia d'amore vissuta nel reparto cardiologia dove la donna ha trascorso i suoi ultimi giorni.

Entrata al Santissima Trinità di Sora il 28 novembre scorso a causa di uno scompenso cardiaco dovuta ad una già esistente insufficienza renale, ha trascorso 5 giorni al pronto soccorso prima di essere trasferita al reparto di Cardiologia.

LA LETTERA

«Vogliamo ringraziare - sottolineano Giancarlo e Guido, i due figli della donna tutto il personale medico e paramedico del pronto soccorso, nonché quella del reparto di emodialisi in qualità del dottor Cioffi e il dottor Mazza, del primario di Cardiologia dottoressa Gemmiti, dottoressa Corsi, dottor Calvosa e il dottor Del Vecchio.

Non vogliamo escludere nel nostro ringraziamento nessuno, perché tutti si sono contraddistinti per umanità, altissima professionalità nei confronti di una donna di 90 anni, che aveva necessità di essere assistita continuamente.

Non c'è stato un solo attimo nelle giornate di ricovero di nostra madre che si sia mai sentita sola, ci siamo sentiti a casa, una famiglia in qualsiasi reparto fosse stata. Si parla tanto di malasanità e di abbandono di persona anziane in corsia.

Siamo i testimoni di una storia vissuta giorno dopo giorno e nonostante il quadro clinico non ottimista nessuno si è mai tirato indietro nel prestare la sua opera e assistenza.

Per questo motivo era doveroso interpellare il vostro giornale per ringraziare pubblicamente queste persone che lavorano giorno e notte nell'ospedale di Sora».