Una ciociara alla finalissima di Miss Italia. Lei è Marta Valentini, 20 anni, alta 180 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, diplomata al liceo artistico, pratica anche lei Cross Fit, ma anche fitness, ama sfilare e leggere. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice.Lunedì 17 settembre, in diretta su La7 a partire dalle ore 21.10, andrà in onda la finalissima del 79’ concorso nazionale Miss Italia, presentato da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta e prodotto da Miren e Infront.Trenta le ragazze in gara e, tra di loro, tre rappresentano il Lazio: la romana Nicole Ceretta (Miss Roma), la frusinate Marta Valentini (Miss Eleganza Lazio) e la tarquiniese Chiara Bordi (Miss Etruria).Molto importante per la vittoria finale sarà come sempre il televoto e per questo ogni anno si mobilitano testate giornalistiche, comuni e intere città per “adottare” le proprie rappresentanti e spingerle al successo.Sarà possibile esprimere il proprio voto a partire dalle ore 21:10, sia da telefono fisso (89.41.00) che via sms (47.70.471)Per votare le rappresentanti laziali bisognerà quindi digitare/scrivere il loro numero di gara.Chiara Bordi il n. 08Marta Valentini il n. 16Nicole Ceretta il n. 30È possibile votare più volte.Le selezioni, dopo la presentazione di tutte le Miss, prevedono le seguenti fasi: passaggio da 33 a 15 miss, poi a seguire da 15 a 10, da 10 a 5, da 5 a 3, da 3 a 2, da 2 alla vincitriceIn tutte le fasi, tranne che in quella del passaggio da 10 a 5 miss, voteranno sia il pubblico da casa che la giuria in studio. Nella selezione che riduce il numero a cinque miss voteranno soltanto i giurati, con espressione palese delle loro preferenze.