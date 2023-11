Malore nel sonno, infermiera di Cassino muore a 34 anni: dormiva accanto alla figlia di 4 mesi

Sarà una indagine della Procura della Repubblica di Cassino a chiarire le cause del decesso di un'infermiera di 34 anni in servizio nell'ospedale Santa Scolastica della città, morta improvvisamente nel sonno per un malore accanto alla sua seconda figlia di appena quattro mesi. A presentare la denuncia contro ignoti con la quale chiedere di accertare cosa sia accaduto sono stati i genitori dell' infermiera, che si trovavano a Cassino per aiutare la figlia con la nascita della seconda bambina, aggiuntasi alla primogenita di due anni e mezzo.

Il corpo senza vita è stato scoperto dal marito che ha immediatamente allertato il 118: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della collega.