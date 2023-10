Malore nella notte, morta a 48 anni la psicologa Elisabetta Francesca Di Marco: lascia compagno e figlio

La comunità di Pineto (Teramo) in lutto per la scomparsa della psicologa Elisabetta Francesca Di Marco. Aveva 48 anni. È stata colpita da improvviso malore nella notte tra martedì e mercoledì nella sua casa ed è morta poco dopo in ospedale.

Elisabetta Di Marco era una psicologa molto stimata e conosciuta nella cittadina. La sua carriera professionale è stata caratterizzata da un costante successo. Era una psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, specializzata nell’approccio ai disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, disturbi post-traumatici e disturbi sessuali. Oltre a questo, si occupava di training autogeno, il rilassamento Jacobson, l’Ipnosi clinica e il Mindfulness. Ha lavorato per circa 10 anni nella clinica Villa Serena, in supporto ai reparti di psichiatria e riabilitazione neurologica come neuropsicologa. Ha anche lavorato in psichiatria residenziale.

Malore mentre consegna la spesa a domicilio. Massimiliano Salinetti è morto a 49 anni davanti ai clienti

Si accascia durante la fiera: Anna Maria Selli stroncata da un malore, l'ex insegnante romana era a Rieti con il marito

Il punto culminante della sua carriera è stato l’incarico nell’azienda sanitaria territoriale Asur Marche Area Vasta 3, dove stava ricoperto il ruolo di dirigente psicologa psicoterapeuta.

Inoltre, vantava un master in psicologia clinica con focus sulla diagnosi e terapia. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nella disperazione il suo compagno Riccardo, il figlio Francesco e il padre Mario.