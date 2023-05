Sabato 20 Maggio 2023, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 08:43

Non ha mai nascosto la sua malattia infiammatoria intestinale cronica, ma poi ha deciso di andare oltre e chiedere alle istituzioni di illuminare palazzi o monumenti di viola il 19 maggio, giorno in cui si celebra la giornata nazionale delle Mici (promossa dall'Associazione M.I.Cro. Italia ODV,) le malattie croniche intestinali, appunto. Lui è Giovanni Zonfrilli di Pontecorvo (nella foto insieme al sindaco Rotondo e l'assessore Mulattieri), 18 anni ad aprile scorso, volontario della protezione civile. La sensibilità è stata tanta e proprio la Regione Lazio lo ha contattato, e grazie all'impegno operativo di Acea, fino alla mezzanotte di ieri, il palazzo della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo. «Ho scoperto di avere la patologia cronica a soli 11 anni e sono tutt'ora seguito dall'ospedale Bambino Gesù di Roma», racconta Giovanni che poi aggiunge: «Purtroppo questa patologia ti attacca sotto molti punti di vista oltre che fisici anche nei rapporti sociali, perché il paziente affetto da malattie infiammatorie croniche intestinali dette anche M.I.C.I. diventa spesso un malato invisibile per la società che lo circonda in quanto la malattia non é visibile dall'esterno. Per questo è davvero importante cercare di far conoscere questo tipo di patologie a più persone possibili e sensibilizzare l opinione pubblica verso tutti i malati di M.I.C.I., cosí da rendere visibile l'invisibile, per questo ho chiesto, cosi come l'anno scorso è stato per Pontecorvo, di illuminare la facciata di un luogo istituzionale, un monumento così da dare un segnale di vicinanza a tutte quelle persone che in questo momento stanno affrontando queste patologie». Il primo comune ad aderire è stato, già dalla serata di giovedì, quello di Pontecorvo, dov'è stata illuminata la scalinata della loggetta in piazzale Porta Pia. «Ringrazio Giovanni che ha sempre posto all'attenzione della comunità e della collettività questa patologia spesso dimenticata. Ringrazio Giovanni perché non si nasconde dietro una malattia cronica, ma vuole farla conoscere. Ha coinvolto ed è stato contattato anche dalla presidenza del consiglio regionale», ha dichiarato il sindaco Rotondo. Anche il comune di Esperia e di Ceccano hanno risposto all'appello di Giovanni, sono stati illuminati munumenti.