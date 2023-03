Martedì 7 Marzo 2023, 07:16

Vigili urbani impiegati nelle ore serali e progetti attuati insieme dal Comune con i locali del centro per frenare il fenomeno della movida violenta a Cassino durante i weekend. Proprio oggi riaprirà il bar chiuso lo scorso 25 febbraio perché nelle sere precedenti aveva venduto alcolici ad alcuni minorenni: gli era stato imposta la chiusura di 10 giorni e una sanzione.

Il neo assessore alla Municipale Monica Capitanio e la delegata al Commercio Maria Rita Petrillo sono già al lavoro per mettere in campo delle azione sinergiche tra i due assessorati. Nella giornata di ieri si sono incontrate ed hanno affrontato il delicato tema. Hanno deciso, come prima cosa da fare, di convocare una riunione ad hoc con i titolari del bar del centro.

L'OBIETTIVO

«Vogliamo studiare delle azioni sinergiche con loro, capire noi cosa possiamo fare come Comune, per questo riteniamo indispensabile su questo tema un'azione congiunta tra l'assessorato alla Municipale quello al Commercio» spiega Monica Capitanio. Argomenta la neo delegata del sindaco Salera: «Oltre la repressione, e quindi i giusti e doverosi controlli delle forze dell'ordine, crediamo che per frenare il fenomeno sia giusto mettere in campo anche progetti di prevenzione e vogliamo capire noi, come istituzione, in che modo possiamo collaborare con i gestori dei locali. Poi, è chiaro che vanno potenziati anche i controlli. Tra pochissimi giorni ci sarà la nomina del nuovo comandante e a quel punto insieme a lui deciderò come fare anche per garantire una maggiore presenza dei vigili urbani nelle ore serali, abbiamo già affrontato l'argomento e molti agenti hanno dato la disponibilità in tal senso».

Ricordiamo che dallo scorso mese di aprile gli uomini della Municipale sono dotati anchedi pistole e spray al peperoncino: il pattugliamento dei vigili urbani e nelle ore notturne, però, non si è mai concretizzato. Adesso l'assessore Capitanio intende dare un cambio di passo sul tema: «Per me agire su questo campo è una priorità assoluta e in collaborazione anche con l'assessore al Commercio Petrillo faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità come Comune: sia con progetti di prevenzione sia con maggiori controlli degli agenti».

LA MINORANZA

L'opposizione è intenzionata riportare il tema della sicurezza nella prossima assise civica, il consigliere Benedetto Leone attacca: «Non si tratta di voler strumentalizzare i problemi, noi semplicemente vogliamo che il sindaco non minimizzi le criticità legate alla sicurezza. Certo, non si risolve il tema della movida violenta dicendo di pedonalizzare il centro per dare bellezza. Serve ben altro. Servono telecamere di sorveglianza e posti di controllo delle forze dell'ordine che facciano da deterrente». A proposito di telecamere, il neo assessore alla Municipale Capitanio esclude al momento l'installazione di nuovi dispositivi. L'intenzione è quella di mettere in atto anzitutto progetti di prevenzione con l'assessore Luigi Maccaro.