Venerdì 5 Gennaio 2024, 07:47

Cinghiali in libertà che spuntano all'improvviso sulle strade causando incidenti, più o meno seri. Non solo: capita anche che si spingano a ridosso di quartieri cittadini, come accaduto a Cassino e a Frosinone, magari in cerca di cibo. In Ciociaria torna in primo piano la questione ungulati, con gli avvistamenti e gli investimenti che si susseguono. Lo "sconfinamento" sulle arterie di collegamento, anche in branco, a volte ha un epilogo fatale anche per gli stessi mammiferi. Come avvenuto, ad esempio, qualche giorno fa nella parte bassa del capoluogo. Nell'ultima settimana sono stati diversi gli automobilisti che non sono riusciti a evitare l'impatto: è accaduto a Sora, Ceprano, Arce e a San Giovanni Incarico. Nel bilancio tanto spavento e macchine danneggiate.

Ora, dopo gli ultimi episodi, la Provincia ha sollecitato interventi mirati. Lo ha fatto attraverso il consigliere di piazza Gramsci Gianluca Quadrini. Il delegato alla polizia provinciale si è detto «rammaricato» e «preoccupato per questa situazione». Così ha scritto agli ambiti territoriali di caccia, all'Atc Fr1 e all'Atc Fr2, chiedendo di «predisporre con urgenza l'abbattimento selettivo o la cattura con gabbie sui territori di competenza». «È necessario che gli Atc si attivino con ulteriori misure su tutto il territorio regionale attraverso la caccia selettiva o la cattura. Noi, con la polizia provinciale, ci siamo attivati e continueremo a monitorare questa situazione perché è fondamentale garantire sicurezza ai nostri cittadini» ha spiegato Quadrini, che ha aggiunto: «Ho inviato agli Atc Fr1 e Fr2 una comunicazione per sollecitare tutti i Comuni affinché si rendano disponibili e collaborativi ad entrambe le soluzioni. Gli incidenti che si sono verificati nelle scorse sere sono un fatto molto grave, non possiamo più permettere che venga messa a rischio la vita delle persone. Auspico che ci sia una risposta immediata e che vengano applicate le giuste misure al riguardo». Quadrini, dunque, facendo riferimento alla direttiva regionale 2023, invoca azioni per il controllo diretto della specie e «interventi in situazioni impreviste e non programmate, specie in orario notturno».