Elezioni comunali in Ciociaria, risultati in diretta: eletti i primi sindaci

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:15

Primi verdetti elettorali in Ciociaria. Dopo due giorni di votazioni per il rinnovo di 24 Consigli comunali, con un'affluenza totale del 70,63%, si sono chiusi i segggi ed è iniziato lo spoglio in tutti i centri.

Sono stati eletti i primi sindaci.

Fiorella Gazzellone è il nuovo primo cittadino di Terelle, Guiderà il Comune per per i prossimi cinque anni. Il vicesindaco uscente ha vinto le Comunali presentandosi agli elettori con la lista “Idea Terelle”. Ha conquistato 210 voti, pari all'80,46%. Piuttosto distanziati i due avversari: Mario Di Vizio, con la lista “Terelle per il cambiamento”, si è fermato a 48 preferenze (18,39%), mentre Italo Velardo, a capo di “Alternativa Verde, a 3, pari all'1,15%.

Giovanni Fantaccione, vicesindaco uscente, con la lista "Cambiamo Castrocielo" ha conquistato la fascia a Castrocielo, battendo l'altro aspirante, Graziano Cerasi, presidente uscente dell'assise, a capo della lista "Rinnovamento nella continuità". Quest'ultimo godeva del sostegno dell'ex sindaco Filippo Materiale.

Gianluca Latini, invece, è il nuovo sindaco di Trivigliano. Era l'unico in corsa.

L'ex consigliere regionale ed ex sindaco Angelo D'Ovidio torna alla guida del Comune di Pastena. Ha totalizzato 412 consensi (40,12%). Secondo Attanasio Di Domenico (317, 30,87%) e terzo Mario Parisi (298, 29,02%).

Mario Ferrera, con 310 consensi (69,20%), è stato eletto sindaco a Vicalvi. Piuttosto distaccati gli altri tre aspiranti.

Francesco Antonio Di Lucia è il nuovo sindaco di Casalattico.

L'ex sindaco Luigi Germani, con la lista "Insieme per Arce democraica", è stato rieletto sindaco di Arce. Superati gli altri concorrenti, l'ex sindaco Roberto Simonelli e Alfonso Rosanova.

Leonardo Ambrosi (vice sindaco uscente) è il nuovo sindaco di Castro dei Volsci. Nettissimo il divario sui due avversari Luciano Lancorai e Savina D'Amore.

Marina Di Meo, figlia del sindaco uscente, è il nuovo primo cittadino di Acquafondata. Ha totalizzato 142 voti (67,30%). Sergio Mancone con la lista "Democrazia e trasparenza" e Domenico Luca Pacitto con "Insieme per vincere" ne hanno ottenuti, rispettivamente, 68 e 1.

Valentina Cambone è il nuovo sindaco di Colle San Magno. Con 278 voti (53,36%) ha battuto l'uscente Antonio Di Nota, che inseguiva il tris di mandati. Quest'ultimo ha perso di poco, per 35 preferenze, fermandosi a 243 (46,64%).

Vincenzo Antonino Iannetta è stato eletto sindaco a Viticuso. Per lui 147 voti (55,89%). Giovanni Tedeschi, giunto secondo, ne ha collezionati 113 (42,97%).