Piano del mare, la soddisfazione di Acampora

“L’approvazione del primo Piano del mare rappresenta una tappa importante per l’Italia lungo il percorso che mira a mettere l’economia del mare al centro delle strategie di sviluppo nazionali”. Lo ha affermato il presidente di Assonautica italiana - l’Associazione nazionale per lo sviluppo dell’economia del mare di Unioncamere - e della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, a margine dell’approvazione da parte del Cipom del Piano del mare.

“Ringrazio il presidente del Consiglio Meloni, il governo e in particolare il ministro Musumeci - ha aggiunto Acampora - per aver dato vita a una nuova stagione per il nostro Paese. È stato un intenso lavoro di squadra che ci ha visti impegnati in questi mesi insieme, esperti e struttura di missione, ma anche stakeholder pubblici e privati, istituzioni, associazioni, in un laboratorio comune che non può e non deve fermarsi qui. Da oggi dobbiamo cavalcare tutti insieme una nuova onda che ci porterà ad essere leader in Europa e nel Mediterraneo”.