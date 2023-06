Venerdì 23 Giugno 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10:04

Nominata la nuova giunta di Fiuggi , ma è subito polemica per la mancata riconferma dell'ex vice sindaco Marina Tucciarelli. Tira dritto Alioska Baccarini, che alle elezioni amministrative di maggio ha raggiunto lo storico risultato dell'85,39% dei consensi, pari a 4.670 voti su 5.400 espressi. Nonostante il risultato plebiscitario, tuttavia, non tardano ad arrivare le prime bordate politiche a partire dal dissenso interno.I nuovi assessori e consiglieri con deleghe sono Marco Fiorini è il nuovo vice sindaco ed è stato riconfermato ai lavori pubblici, patrimonio e manutenzione; Laura Latini, uno dei volti nuovi dell'esecutivo, sono state assegnate le politiche educative, i servizi per l'infanzia, asilo nido e scuole materne, sport e giovani, rapporti con l'associazionismo sportivo e Informagiovani; Rachele Ludovici è stata riconfermata assessore al bilancio, finanza e politica tributaria. Seconda new entry in giunta dopo quella della Latini è David De Santis che si occuperà di programmazione e gestione eventi e manifestazioni-rapporti con la Pro Loco. Nella squadra di governo è entrato anche Quirino De Santis a cui sono andati, tra gli altri l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, servizi elettorali e demografici, polizia locale; inoltre sono state conferite deleghe ai consiglieri comunali Marco Paris, Gianluca Ludovici (presidente del consiglio) Federica Trinti, Simone Paris, Daniela Merletti.Dalla giunta è rimasta fuori l'ex vice sindaco, Marina Tucciarelli che ieri ha dato la sua versione di quanto accaduto: «Mi sono vista demolire una per una tutte le mie proposte. A quel punto, nella volontà di essere costruttiva, ho chiesto al sindaco di fare lui la proposta, e mi è stato risposto che potevo avere solamente due deleghe come gli altri, e cioè cultura e centro storico, avendo già assegnato il recupero del lago di Canterno, mio cavallo di battaglia in campagna elettorale. Praticamente sono stata considerata inidonea" alla delega al turismo e promozione del territorio. Mi sono sentita fortemente limitata e svilita nella mia appassionata volontà di continuare a lavorare per il nostro paese» ha aggiunto la Tucciarelli che si dice «certa di aver meritato ad uno ad uno i miei 778 voti per i risultati portati a questa città, ed è per questo che non ho accettato compromessi al ribasso rispetto al lavoro che avrei voluto fare e che in parte avevo già programmato».Dall'opposizione il gruppo "Scelgo Fiuggi" dichiara: «L'amministrazione Baccarini parte male appare chiaro che l'unica continuità con la precedente consiliatura è il modo in cui vengono cacciati i membri della maggioranza». «L'attribuzione delle deleghe, che in assenza di attenzione ai programmi diventa spartizione di poltrone secondo Scelgo Fiuggi - non presenta caratteri di snellezza ed operatività, evidenzia potenziali conflitti d'interesse e serve solo accrescere in capo al sindaco l'accentramento delle decisioni strategiche su tutto, senza eccezioni, includendo, oltre all'Atf (azienda termale fiuggina in mano ai privati) anche urbanistica, Palacongressi e palazzo Falconi».