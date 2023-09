Lunedì 18 Settembre 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:47

Disordini in centro, scattano nove Daspo. Sei sono Daspo Willy ovvero il divieto di accesso ai locali di intrattenimento ed ai pubblici esercizi per tre anni ad altrettanti cittadini di origini nigeriane che si sono resi protagonisti di una rissa iniziata all’interno di un locale e proseguita nella piazza adiacente.

I sei, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, si sono ritrovati per caso all’interno di un locale in pieno centro storico a Ferentino. Due gruppi distinti, complice anche l’alcol, si sono affrontati prima a parole, poi pugni e calci. Sono volati anche alcuni tavolini. I proprietari hanno chiamato i carabinieri, ma all’arrivo dei militari dell’Arma c’è stato un fuggi fuggi. Anche degli altri clienti spaventati. Sono stati però rintracciati e denunciati e per loro è scattato il Daspo Willy. Semplice Daspo di allontanamento dai luoghi della Movida cittadina per 48 ore invece per i tre giovani di Ferentino. I ragazzi, mentre erano in corso la manifestazione “Ferentino è” che ha visto la partecipazione di numerose persone, a bordo di una auto di grossa cilindrata hanno forzato il cordone di sicurezza composto dai giovani volontari chiamati dal Comune. Hanno preteso di parcheggiare in piazza ostacolando anche i passanti e creando pericolo in caso di arrivo di mezzi di soccorso. I ragazzi della sicurezza hanno così chiamato i vigili urbani ed i carabinieri che hanno portato i tre in caserma. Oltre al Daspo, per i tre sono scattate anche la rimozione dell’auto e una pesante multa. Il gruppetto, non contento, ha anche offeso i presenti e in piena notte, dopo le due, avrebbe anche affrontato in una maxi rissa un gruppo di stranieri. Poi all’arrivo dei carabinieri la fuga. Oltre al locale teatro della rissa, danneggiato un altro esercizio commerciale del centro.