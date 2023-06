Dimore e parchi storici, dalla Regione 1,2 milioni ai Comuni

Fondi in arrivo in favore dei Comuni per la valorizzazione di dimore e parchi storici. E' quanto annunciato dalla Regione Lazio. Le risorse, per un totale di 1.289.440,91 euro, sono state stanziate dalla Giunta presieduta da Francesco Rocca. L'Esecutivo, su proposta dell’assessore alla Cultura Simona Baldassarre, ha approvato la delibera per la “concessione di contributi per interventi di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza dei beni accreditati nella rete regionale, da attribuire, mediante avviso pubblico, a favore degli enti locali per il biennio 2023-2024”.

«Ville, parchi, giardini, dimore storiche. La nostra regione è uno scrigno da scoprire, ricco di bellezze uniche - ha dichiarato l’assessore Baldassarre - Di questo patrimonio ci dobbiamo prendere cura, per far sì che i nostri cittadini possano goderne e per poterlo tramandare alle future generazioni”.