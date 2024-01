Sabato 27 Gennaio 2024, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Lo scrutinio delle elezioni regionali del 2023 non è ancora finito. Almeno per l'assessore esterno all'Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, che spera di poter entrare alla Pisana dalla porta principale, da eletto. Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto il ricorso dell'esponente politico cassinate per l'attribuzione del seggio alla Lega nella circoscrizione di Frosinone, cioè quella in cui era in corsa nella tornata del febbraio scorso.

Lo scranno, con il riparto proporzionale, era scattato per una manciata di voti per il candidato di Latina Angelo Tripodi, da qualche settimana approdato in FI. Un esito suonato come una beffa per Ciacciarelli, per due motivi: il partito in Ciociaria aveva collezionato più voti (22.066) di quelli messi insieme nel Pontino (21.480) e lui aveva totalizzato ben 14.030 preferenze, quasi seimila in più di Tripodi, risultando secondo nel Lazio soltanto dietro al romano Cangemi (14.919). A far pendere il banco di consigliere verso la provincia limitrofa era stata la percentuale: 12,71 quella registrata a Latina dalla Lega, 12,31 a Frosinone. Uno 0.40 di differenza.

Per la ripartizione dei seggi, però, vengono calcolati anche i cosiddetti resti e su questo, dunque, sui quozienti decimali, si basa il ricorso dell'assessore. Nella circoscrizione di Frosinone, secondo le verifiche condotte dai legali Manlio Formica e Maria Silvia Ciacciarelli, alla lista della Lega rispetto al computo post elezioni vanno assegnate ulteriori 464 preferenze. Per questo - si sostiene nel ricorso - il totale dei voti sarebbe di almeno 22.530 e il valore dei resti di 63.510, maggiore di quello della circoscrizione di Latina che è risultato di 63.508. Proprio quest'ultimo numero, a febbraio scorso, aveva spinto il seggio spettante alla Lega verso il Pontino.

LA DECISIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora ilsu tutte le sezioni della provincia di Frosinone, indicando i tempi: entro tre mesi e, comunque, non oltre il 18 giugno. Con la nuova verifica, in caso di esito favorevole, Ciacciarelli diventerebbe anche consigliere regionale. «Mi è sembrato un atto doveroso di rispetto verso la volontà elettorale dei cittadini - ha spiegato Ciacciarelli -. Fin da subito avevamo contestato alcune operazioni nei seggi e ora il Consiglio di Stato ha fatto giustizia dei nostri dubbi». «Già lunedì chiederemo alla macchina della Prefettura - ha aggiunto il deputato Nicola Ottaviani - di attivare quanto disposto dal Consiglio di Stato».