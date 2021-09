Domenica 26 Settembre 2021, 10:00

Sono state fissate dalle commissioni d’esame le date delle prove scritte e orali per i quattro concorsi banditi dal Comune di Cassino per l’assunzione di sei impiegati. Il comune assumerà entro dicembre due Istruttori Direttivi Tecnici, due ragionieri, un assistente sociale ed un funzionario contabile. Le prove scritte si terranno nei giorni 13 e 14 ottobre al palasport di via Casaleno a Frosinone come avvenne per i concorsi dell’anno scorso. L’affitto per i due giorni è di 1525 euro, somma già deliberata dagli uffici amministrativi.

In totale i candidati iscritti sono 489. Per i 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico sono 78 concorrenti. La prova scritta si terrà il 14 ottobre alle ore 10 a Frosinone mentre gli ammessi faranno la prova orale al comune di Cassino il prossimo 5 novembre dalle ore 10. La commissione è formata dagli architetti Vincenzo Maia e Nadia Buzzi, e dall’ing. Giancarlo Curcio.

Per 2 posti di Ragioniere, sono 163 i partecipanti. Lo scritto il 13 ottobre alle ore 13 mentre l’orale per gli ammessi il 26 ottobre alle ore 9. I componenti della commissione sono Giulia De Santis, Andrea Di Sora, Maria Assunta Trinti.

Poi per un posto di Funzionario Contabile, sono 62. Le prove il 13 e il 29 ottobre alle ore 10, rispettivamente a Frosinone e Cassino. Questi i commissari: Schirmenti Stefano, Adolfo Cantafio, Maria Lucia Torri.

E infine per un posto di Assistente Sociale, i concorrenti sono 186. La commissione è formata da Cialone Pamela (segretario comunale), Lucio Meglio (docente universitario) e Baldini Paola, funzionaria assistente sociale. Gli esami il 14 ottobre e il 5 novembre.

Nella primavera scorsa la Giunta Comunale approvò il piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2021, tra cui i 6 posti messi ora a concorso. Delibera varata poi dalla Commissione ministeriale di stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 23 giugno scorso. I sei nuovi impiegati serviranno a riempire i posti lasciati vuoti dai pensionati. Ma l’organico è carente almeno di una quarantina di posti.

E non potendo più assumere rapidamente con i concorsi fino al primo semestre del 2022 per via delle restrizioni ministeriali essendo un comune in dissesto, allora l’Amministrazione ha fatto ricorso alle disponibilità da altri enti pubblici. Si tratta di personale necessario per mandare avanti le pratiche. E così è stato pubblicato un avviso per trovare 4 tecnici a comando da altri enti per un anno. Le domande vanno presentate entro il prossimo 31 ottobre. I concorrenti ammessi dovranno sostenere un colloquio davanti ad un’apposita commissione giudicatrice che poi compilerà una graduatoria di idonei. Tra i requisiti, essere lavoratore dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, aver maturato un'esperienza lavorativa almeno triennale nel profilo professionale richiesto. Complessivamente sono dieci gli impiegati da assumere di cui 6 a concorso a tempo indeterminato ed altri quattro in via temporanea da altri enti pubblici.

D. Tor.