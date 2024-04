Frosinone, educazione alimentare: ad Arce doppio incontro formativo a scuola

Grande partecipazione alla giornata dedicata all'educazione alimentare che si è tenuta all'Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” di Arce. Un appuntamento promosso dall'amministrazione comunale, tramite l'assessorato alla Pubblica istruzione coordinato da Elisa Santopadre, in collaborazione con “Lo Scoiattolo”, la cooperativa che gestisce la mensa scolastica.

Due gli incontri previsti: il primo, al mattino, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, dal titolo "L’ora della pappa”; il secondo, nel pomeriggio, “Impariamo insieme a mangiare”, dedicato ai genitori dei bambini e alle maestre.

Nel corso della giornata la biologa nutrizionista Carmen Aniceto si è soffermata sul “corretto regime alimentare”, spiegandone l'importanza per “la crescita e lo sviluppo psicofisico dell’organismo, soprattutto in età evolutiva”, anche in funzione della riduzione del “rischio di malattie croniche, come obesità, diabete e patologie cardiovascolari”.

La nutrizionista ha saputo catturare l'attenzione dei bimbi e ha risposto alle domande dei genitori.

«È stato un incontro molto interessante che ci ha fornito utili consigli e buone pratiche da seguire per una sana e corretta alimentazione - ha spiegato l'assessore alla Pubblica istruzione, Elisa Santopadre -.

Si tratta di un primo step di un progetto di fondamentale importanza che, come Amministrazione, vogliamo portare avanti introducendo laboratori in classe e incontri con altri specialisti».

«Desidero ringraziare quanti si sono adoperati per questa importante iniziativa a partire dall'assessore Santopadre, dalla preside e dai docenti, dalla cooperativa “Lo Scoiattolo” e dalla relatrice dottoressa Aniceto - ha aggiunto il sindaco Luigi Germani -. La mensa scolastica è una vera e propria occasione di crescita dei nostri bambini: siamo tutti coinvolti nel sostenere tematiche importanti come mangiar bene ed evitare sprechi».