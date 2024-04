Frosinone, salgono a due i candidati a sindaco di Veroli: Caperna e Viglianti per il dopo Cretaro

Salgono a due i candidati alla fascia tricolore del Comune di Veroli. Per il dopo Simone Cretaro (che si appresta a chiudere il secondo mandato consecutivo), al momento si profila una sfida tra il consigliere comunale uscente Germano Caperna, capogruppo di Veroli Proxima, e Patrizia Viglianti, ex assessore per sette anni a Servizi sociali e Politiche giovanili. Il primo ha annunciato la sua discesa in campo la scorsa settimana, la seconda, che punta a diventare il primo sindaco donna, l'ha fatto oggi.

Viglianti sarà alla guida di una coalizione che verrà presentata nei prossimi giorni.

Nel frattempo, ha reso noto il nome del programma che illustrerà ai cittadini: è denominato “Nexus”, «inteso - spiega - come connessione in tutte le sue accezioni». Tra gli obiettivi quello di «rivoluzionare l’assessorato alle Politiche sociali, rendendolo più che mai settore primario anziché secondario», per «un rapporto diretto con i concittadini e le loro esigenze».

«Grazie alla fiducia dei cittadini - ha affermato Viglianti - ho avuto la possibilità di diventare assessore nelle ultime due giunte comunali. So cosa vuole la gente, perché vengo dalla gente. Ho dato tutta me stessa per migliorare la qualità della vita di tanti che ho incontrato e ascoltato lungo il percorso intrapreso nelle sfere di servizi sociali, solidarietà, sport e politiche giovanili. Insieme abbiamo già fatto tanto, ma è il momento di costruire finalmente una “Città sociale”: più vicina ai bisogni reali dei cittadini - conclude -. La costruiremo con tutte le persone che in questi anni hanno creduto e collaborato con me. La mia squadra è pronta a lavorare per realizzare questo sogno. Vogliamo che Veroli, città unica nel suo genere, esprima tutte le potenzialità ancora inespresse. Guideremo la città verso un futuro luminoso».

In campo, già da giorni, c'è l'altro aspirante primo cittadino, Caperna. Sarà a capo di una coalizione civica, «di forte valenza amministrativa e sintesi di sensibilità ed esperienze diverse» si legge in una nota, in cui si aggiunge: «Un progetto di ampio respiro politico che è già stato condiviso e sostenuto dall’attuale maggioranza e da più nomi della minoranza: la visione corale della coalizione è quella di una Veroli unita, che mette al centro dell’azione politica l’interesse del territorio».

«Amministrare vuol dire lavorare per la collettività e solo un’amministrazione inclusiva può farlo al meglio - ha spiegato Caperna -. Mi candido e voglio farlo con una coalizione civica e aperta a quanti vorranno impegnarsi con serietà per il bene di Veroli e dei verolani. Senza alcuna preclusione ideologica, senza alcuno steccato che divida, mi sento in dovere di strutturare un progetto basato su un confronto attivo e plurale, espressione delle idee migliori per la continua crescita della città. Mi candido per portare avanti un lavoro iniziato 15 anni fa e migliorarlo in sinergia con le competenze e le qualità di quanti vorranno sposare questa sfida. Impegnarsi per Veroli - conclude - equivale a sostenere la nostra nazionale e dobbiamo farlo con i giocatori più validi che saranno i cittadini a scegliere».