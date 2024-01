Sabato 27 Gennaio 2024, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 09:26

LA MARATONA

Primo blocco del traffico del 2024 a Frosinone. Domani dalle 8 alle 18 all'interno della ztl del capoluogo sarà vietata la circolazione a tutte le auto di ogni categoria eccetto le auto elettriche e quelle ad alimentazione ibrida. Il divieto di circolazione a tutte le auto si aggiunge ai divieti già in essere tra cui divieti di accensione dei fuochi di sterpaglie all'aperto, limitazioni di temperature negli ambienti a 19 gradi, al divieto di utilizzo dei camini laddove vi sono altre fonti di riscaldamento.Il provvedimento attuato dall'amministrazione è stato indetto per ridurre i livelli di inquinamento presenti in città, per sensibilizzare ad una mobilità alternativa la popolazione e per rispettare il piano regionale della qualità dell'aria per quei comuni che soffrono del problema smog. Mobilitate le pattuglie della polizia locale per far rispettare i divieti in città con sanzioni di 86 euro per chi non rispetta l'ordinanza.Le strade dove sarà vietata la circolazione sono quelle del centro storico e nelle zone centrali della parte bassa tra il parco Matusa e De Matthaeis. In particolare le strade-limite della zona a traffico limitato sino a dove sarà possibile circolare sono via Tiburtina, piazza Madonna della Neve, via Madonna della Neve, via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con via Madonna della Neve), viale Volsci, via Simoncelli, via Vado del Tufo, viale Europa, via Marittima (da incrocio viale Europa), via Puccini, via Pasta, via Pier Luigi da Palestrina, via San Giuliano, via Vivaldi, via Verdi (da incrocio via Vivaldi) viale America Latina, via Marconi, via Fosse Ardeatine via San Gerardo (senso unico in discesa) via Don G. Buttarazzi, via Ferrarelli (da incrocio via Buttarazzi), via Caio Mario, via Mària (da incrocio via Caio Mario) fino a incrocio con via Tiburtina. Divieto di circolazione, inoltre, sul tratto urbano della Monti Lepini (Corso Volsci), per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. Sarà comunque possibile raggiungere le aree di parcheggio dove è previsto il servizio navetta come a piazza Salvo D'Acquisto, Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo), piazza Sandro Pertini. Giorni di alta pressione chiamano l'innalzamento delle polveri sottili in atmosfera. Così Frosinone ha toccato i 14 giorni di inquinamento dall'inizio dell'anno. Ieri la centralina allo Scalo ha segnalato la presenza di 63 microgrammi al metro cubo di Pm 10 (il limite è 50). Un problema che riguarda anche altri centri come Cassino con le pm 10 a 91 mg/mc e a Ceccano che segnalava gli 89 mg/mc. Nei prossimi giorni, in assenza di vento e con il perdurare dell'alta pressione, gli esperti non prevedono novità con i livelli di smog destinati ulteriormente ad aumentare.Con le strade libere dalle auto il comune di Frosinone ha inteso organizzare un maratona, la gara podistica con due gare di 13 o 21 km, con partenza alle 9 dal parco Matusa. L'organizzazione della competizione è a cura della Endurance Training, con la collaborazione tecnica dell'Aics di Frosinone. «La MezzaCiociaRa ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli - oltre a costituire una vera giornata di festa per gli amanti dello sport, proporrà anche intrattenimento, animazione e stand. Trascorreremo una mattinata di divertimento e benessere, anche con band musicali e gruppi folkloristici, mentre all'arrivo gli atleti troveranno un ottimo ristoro e un abbondante pasta party». Le prossime domeniche ecologiche si terranno il 25 febbraio e il 10 marzo.