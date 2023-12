Sabato 23 Dicembre 2023, 09:58

Mobilità sostenibile, centro storico da valorizzare, giovani da attrarre, inquinamento da ridurre.Per l'anno che verrà l'auspicio dei frusinati comincia a delinearsi. Il nostro viaggio continua con Alessandro Panicali, farmacista: «Spero nel recupero del centro storico come luogo di aggregazione e cuore pulsante delle tradizioni che fanno parte dell'identità di una città. Spero in un miglioramento della qualità dell'aria con la riduzione dell'inquinamento grazie ad una viabilità più agile e curata e a un utilizzo più consapevole dei mezzi di trasporto. E poi: «Una città più attenta a promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti con eventi e attività che coinvolgano tutte le fasce d'età».Luigi Federico, libraio: «Meno auto e più verde pubblico. Mi piacerebbe vedere una città meno congestionata dal traffico, dove le persone possono passeggiare senza respirare sostanze tossiche e senza doversi districare tra le macchine. Gli alberi sono il polmone degli ambienti in cui viviamo e decorano anche l'urbanistica. Vorrei vedere più verde pubblico. L'illuminazione a volte è insufficiente sulle strade cittadine, anche in via Aldo Moro la luce è un po' fievole»Alessia D'Itri, violinista: «Sono una studentessa universitaria e diplomata al biennio di violino presso il Conservatorio di Frosinone, auspico che nei prossimi anni Frosinone adotti politiche che invoglino i giovani a restare considerato che ormai la maggior parte di loro scappano a cercare realtà che Frosinone non può offrire al momento». Poi: «Più opportunità per noi musicisti di poterci esibire e poter far apprezzare di più ciò che facciamo perché nel corso di questi anni non abbiamo avuto la possibilità di farlo» e in futuro «usufruire dei benefici di Lazio Disco, per la mensa e per i dormitori dato che le città che hanno a disposizione questi "mezzi" sono troppo lontane»Martina Cecchini, ingegnere e analista di processo: «Desidero che a Frosinone si migliori il servizio di trasporto pubblico ecologico, potenziando l'utilizzo di autobus elettrici o biciclette, al fine di ridurre l'inquinamento e promuovere uno stile di vita sostenibile. Desidero che Frosinone diventi città universitaria perché ciò attrarrebbe giovani talenti, stimolando la crescita culturale ed economica della città Desidero che si organizzino più eventi per i ragazzi, perché ciò contribuirebbe a offrire opportunità di svago e apprendimento, stimolando la creatività e la socializzazione»Don Max Lucchi, prete: «Fare squadra tra le istituzioni e le persone Per il nuovo anno mi auguro che vinca il senso di corresponsabilità e del fare squadra per una città più umana e curata. Mi auguro che il fare squadra tra le istituzioni possa essere sempre più intenso ed da esempio per tutti. Confido che ci sia un sentimento e un impegno comune per far emergere il "bello" che una città deve avere».