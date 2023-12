Mercoledì 20 Dicembre 2023, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 09:40

Ladri che entrano con i padroni in casa, altri che aspettano appostati che escano. Il periodo pre natalizio resta caratterizzato dall’allarme furti in provincia di Frosinone. Lunedì sera ad Arnara, verso le dieci, in un’abitazione di via Valle Pollina. I malviventi si sono arrampicati fino a una finestra del primo piano e hanno buttato tutto quanto per l’aria alla ricerca di un bottino veloce. I padroni di casa hanno sentito il trambusto, si sono diretti verso le camere da letto e si sono trovati a tu per tu. Hanno urlato dalla paura mentre i ladri si davano alla fuga con denaro e gioielli, inclusa una fede nuziale. L’ultima casa ripulita non è molto lontana dalla villa di Adriano Roma, presidente del Gal “Terre di Argil”. Due domeniche fa, dopo il terzo colpo, Roma si è sfogato via social: «Tra le ore 18 e le ore 20, siete venuti per la terza volta a far visita a casa. Per la terza volta avete potuto appurare che non ci sono contanti e beni in oro o preziosi. Per la terza volta casa sottosopra e adesso dobbiamo stare giorni interi a mettere a posto. Andate a lavorare che è più sicuro». Adriano Roma abita nella contrada dello Sterparo, appena prima di Ceccano, dove i carabinieri sono alle prese con l’ondata di furti tanto nella vicina contrada di Casamarciano quanto in pieno centro storico. Anche nelle zone rurali di Ceprano, Ripi e Falvaterra si continua a sentir sparare in aria con i fucili per far desistere ladri che irrompono anche mentre sono tutti in casa.

LA CITTÀ DEI PAPI

Ladri in azione anche ad Anagni, nella zona della Sanità, a poche decine di metri dal centro storico della città dei papi. Tutto è accaduto in pochi minuti poco dopo le 19 di lunedì scorso. Presa di mira un’abitazione isolata. Il furto è avvenuto mentre i proprietari si erano allontanati soltanto per pochi minuti, per andare a fare spese nel vicino supermercato. Un movimento che evidentemente non è passato inosservato ai ladri, che molto probabilmente stavano da tempo osservando i movimenti della coppia nell’attesa del momento giusto. Quando i coniugi sono usciti di casa, i ladri sono entrati forzando l’ingresso, facendo man bassa e portando via tutto quello che hanno trovato. Per poi allontanarsi pochi minuti dopo, facendo perdere le proprie tracce nella campagna. Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati gli stessi proprietari dell’abitazione quando sono rientrati dal supermercato, hanno visto quello che era successo. Immediata è scattata la segnalazione ai carabinieri, che sono arrivati subito sul posto per effettuare i rilievi di rito, necessari a far scattare le indagini. Poche ore dopo altri movimenti sospetti sono stati notati dai residenti, sempre nella stessa zona. In questo caso, per fortuna, il colpo è stato sventato grazie all’intervento di un vicino che, all’abbaiare dei cani, si è affacciato dalla sua abitazione ed ha urlato, mettendo in fuga i malviventi, descritti come tre uomini vestiti di scuro, con il cappello a coprire il volto.

CASSINO

Non si arresta l’ondata di furti nel cassinate: nel tardo pomeriggio di ieri i malfattori sono tornati in azione nella città martire. Poco prima dell’ora di cena, malintenzionati si sono intrufolati in almeno tre abitazioni nella frazione di Caira, in via Camarda. Tanta la paura per i residenti e coloro che erano in casa. In una delle abitazioni il bottino sarebbe stato abbastanza ingente, ma è ancora da quantificare. Subito sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Cassino e gli agenti del commissariato di Polizia. Immediatamente tutti i residenti della frazione, allertati dal tam tam sulle chat di whatsapp sono scesi in strada.

LA PSICOSI E la psicosi furti provoca pure qualche equivoco. Verso le ore 14 a Ferentino è arrivata richiesta di intervento alle forze dell’ordine per un soggetto che si era intrufolato in un giardino. In realtà si trattava di un anziano che cercava un muretto dove sedersi per riposare un po’.