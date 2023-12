Arriva a Ferentino per seguire l'allenamento del Frosinone ma fa tardi, allenatore polacco aiutato dai carabinieri

Brutta disavventura a Ferentino per il tecnico del Radomiak, Maciej Kedziorek,

compagine della serie A polacca arrivato appositamente in Ciociaria per seguire la rifinitura al Cittadella dello Sport del Frosinone prima della partenza per Napoli. Il tecnico voleva seguire l'ultimo allenamento ed andare a vedere la partita di Coppa Italia ma è arrivato tardi all' allenamento e la squadra era già partita. L'uomo, spaesato, ha iniziato a girovagare senza meta a Ferentino fino a quando non ha incrociato una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. L'uomo in inglese è riuscito a farsi comprendere dai militari dell' Arma ai quali ha raccontato la sua disavventura. I carabinieri di Ferentino a quel punto hanno accompagnato l'allenatore polacco ad un vicino autonoleggio di Ferentino per affittare un'auto con la quale si è recato a Napoli per seguire la gara di Coppa Italia tra i partenopei ed il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco il suo idolo.

