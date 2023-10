Lunedì 23 Ottobre 2023, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:55

GLI ACCERTAMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lite tra fratelli degenera nel sangue e dopo una violenta colluttazione entrambi finiscono al pronto soccorso. L'episodio si è verificato nel fine settimana a Coreno Ausonio. Nella tarda serata di sabato, quando ormai era passata la mezzanotte, dinanzi un bar della piazza centrale del paese - secondo quanto riferiscono alcuni testimoni - i due fratelli hanno iniziato a litigare tra di loro e ad alzare la voce e non sarebbe mancato qualche attimo di tensione all'esterno del locale dove erano presente anche altri clienti che hanno assistito al litigio.Ma nulla, in confronto a quel che poi è successo nell'abitazione dei due, in via Nocella, nel paese ciociaro del distretto del marmo, ai confini con la provincia di Latina. Nel piazzale antistante la loro abitazione, i due fratelli hanno iniziato a litigare e a darsele di santa ragione con calci e pugni. Non solo, è spuntato anche qualche arnese e ad un certo punto, il più piccolo tra i due ha impugnato una bottiglia di vetro colpendo violentemente il fratello maggiore che ha iniziato a perdere sangue.I vicini, che hanno sentito le grida, hanno allertato le forze dell'ordine e in poco tempo è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ausonia.La presenza degli uomini dell'Arma ha messo fine al litigio e le forze dell'ordine hanno allertato immediatamente i soccorsi del 118. Due le ambulanze giunte dall'ospedale Dono Svizzero' di Formia che hanno condotto i due fratelli al pronto soccorso del nosocomio del sud pontino per le cure del caso viste le ferite riportate. Ad avere la peggio è stato il fratello più grande: per lui la prognosi è stata di 15 giorni, mentre se l'è cavata con una prognosi di 7 giorni il fratello più piccolo. Non è ben chiaro il motivo che ha scatenato il litigio: è proprio su questo che stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo che ascolteranno i due fratelli ed eventuali testimoni per risalire alle cause dell'accaduto.Da quel che trapela i due non sarebbero nuovi alle forze dell'ordine e già in passato sono stati protagonisti di spiacevoli episodi.