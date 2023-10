Secondo assalto in banca in 24 ore, colpo a Piedimonte San Germano

Ancora un colpo in banca, il secondo nel giro di 24 ore: a finire nel mirino è stata ancora una volta una filiale della Banca Popolare del Cassinate.

Dopo il furto messo a segno ieri a Sant'Apollinare, alle 5 di questa mattina i malviventi sono entrati in azione nella sede di Piedimonte San Germano che si trova lungo via Casilina Sud. Identiche le modalità: hanno operato entrando da una porta di emergenza con il volto coperto. Nel furto avvenuto a Sant'Apollinare il bottino ha sfiorato i centomila euro, in questo caso è ancora da quantificare.