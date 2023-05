Arce, violento nubifragio: auto sommerse da acqua e fango

Una concessionaria di auto completamente sommersa da acqua e fango, frane, cantine e case allagate. È pesantissimo il bilancio della bomba d’acqua che oggi si è abbattuta nella zona di Arce.

Il violento nubifragio è scoppiato intorno alle ore 18 e per più di un’ora è venuta giù una quantità spropositata di acqua, anche grandine. Il canale a valle della montagna di Rocca d’Arce non è riuscito a contenere tutta l’acqua caduta che quindi è fuoriuscita formando una specie di onda che, violenza, ha buttato giù il muro che separa l’autosalone Terenzio che si trova sulla Casilina. A quel punto l’acqua che scendeva dalla montagna, mista a fango, come un torrente in piena ha invaso il piazzale della rivendita auto sommergendola. Si è formato un “lago” sotto il quale sono finite oltre cento auto. Alcuni dei veicoli sono rimasti a galleggiare. Completamente allagati anche gli spazi espositivi e le altre strutture coperte. Scene apocalittiche come quelle che in questi giorni sono arrivate dall’Emilia Romagna. I danni sono ingentissimi e al momento impossibili da quantificare.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Arce Luigi Germani Sul posto il sindaco Luigi Germani insieme al comandante della Polizia Locale Manuela Pescosolido. Ci sono stati anche momenti di tensione. «Non ho mai visto una cosa del genere - racconta il sindaco - In poco più di un’ora è caduta una quantità di acqua straordinaria. Ripeto, a memoria, non ricordo una cosa del genere».

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco unitamente al personale del Comune.

L’intera area è stata interdetta per consentire ai mezzi di soccorso di transitare lungo la Casilina.

La bomba d’acqua ha causato anche alcune frane. Una in località Tramonti ha ostruito la strada, un’altra è avvenuta nella zona di Colle d’Ulivo. Poi nella zona compresa tra il centro storico e la parte bassa si sono registrati numerosi allagamenti di case e cantine. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Per domani il sindaco Germani convocherà una riunione straordinaria alla presenza del comandante della polizia e del comandante della Stazione dei carabinieri di Arce. «Ci attiveremo subito per chiedere la richiesta di risarcimento di danni per calamità naturale», fa sapere il primo cittadino.

Da capire anche se il canale è esondato per la grande quantità di acqua sotto la montagna di Rocca d’Arce caduto in poco tempo o per altre ragioni, magari legate alla cattiva manutenzione.