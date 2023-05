Frana, strada chiusa alle auto e quattro case isolate

Strada chiusa e quattro abitazioni isolate: è questo il bilancio della frana avvenuta l'altro pomeriggio a Villa Latina, nella frazione Vallegrande. Sotto la pioggia insistente degli ultimi giorni, una porzione del costone che costeggia l'arteria comunale ha ceduto venendo giù. Fango, pietre, rami e detriti sono piombati sull'asfalto bloccando completamente la carreggiata.

In quel momento, fortunatamente, non transitavano auto né pedoni, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere più serie.

Più avanti si è proceduto a rimuovere buona parte del cumulo di terra, misto a tronchi, per creare un varco e rendere così possibili almeno i collegamenti d'emergenza con il nucleo abitativo della borgata Franchitti, dal momento che la zona è stata interdetta al traffico di ogni tipo di veicolo per motivi di sicurezza.

Il neosindaco di Villa Latina, Luciano Persichini, si è subito attivato. Già in giornata dal Comune potrebbe partire la richiesta indirizzata al Genio civile per l'esecuzione di lavori di somma urgenza tesi alla bonifica e al ripristino sia della parete franata sia della viabilità.

«È già pronta per essere inviata - ha spiegato il primo cittadino -. Al momento la strada, che è stata sgomberata per un paio di metri, è aperta soltanto per il passaggio pedonale. Bisogna intervenire al più presto, anche perché ci sono quattro abitazioni isolate».