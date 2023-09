Domenica 10 Settembre 2023, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 10:51

Potrà finalmente tornare a casa dai suoi familiari il corpo del povero Sidibé Ousmane, il ragazzo originario della Costa d'Avorio arrivato ad Anagni dopo un lungo viaggio, e che era morto tre anni fa per le conseguenze di un drammatico incidente sul lavoro. Ieri mattina infatti gli esponenti dell'associazione Sconfinatamente, hanno annunciato che le spoglie del povero ragazzo ivoriano potranno tornare nel suo paese, dove saranno riconsegnate all'affetto della famiglia e degli amici.

Come detto, Ousmane, 24 anni, era arrivato ad Anagni qualche anno fa dopo un lungo viaggio dalla Costa d'Avorio, la sua nazione d'origine. Dove aveva lasciato la propria famiglia, alla quale regolarmente mandava gran parte del denaro frutto del suo lavoro come operaio. L'obiettivo era quello di far arrivare prima possibile anche i suoi familiari nella città dei papi, per poterli riabbracciare e stare finalmente assieme. Un sogno che però è stato interrotto dalla morte tragica avvenuta il 24 febbraio del 2020. I compagni e gli amici di Sconfinatamente hanno, in tutti questi anni, sempre ricordato il nome del povero ragazzo, Tra le altre cose, anche dedicandogli un parco, il Giardino Ousmane, che si trova nel centro della città, e che viene da tempo utilizzato per attività culturali, nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione. Gli amici, nel tempo, hanno anche messo insieme dei fondi che sono serviti proprio per permettere di riportare il corpo di Ousmane in Costa d'Avorio. Alla fine, dopo tante difficoltà burocratiche, è stato possibile organizzare il trasporto. eri pomeriggio si è tenuta all'interno del cimitero di Anagni, davanti alla sua tomba, una piccola cerimonia di benedizione, officiata dall'Imam della Contea di Colleferro. Domani mattina invece alle 8 amici e conoscenti daranno al povero ragazzo l'ultimo saluto prima dell'ultimo viaggio verso la sua patria. Gli esponenti di Sconfinatamente hanno fatto sapere che il denaro che non è servito per coprire le spese verrà consegnato alla famiglia di Ousmane.