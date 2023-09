Terremoto, le telefonate piene di paura da Frosinone ai familiari colpiti: «Subito gli aiuti»

Telefonate interrotte, racconti a singhiozzo, l'ansia che sale. Per la comunità marocchina che vive in provincia di Frosinone, quelli seguiti al terribile sisma che ha colpito l'area attorno a Marrakech sono stati momenti di puro panico. Il timore per i familiari e gli amici che si trovano nella zona è stato estremo. Ora s'invocano aiuti umanitari concreti e imponenti. Il racconto di Imane Jalmous, politologa internazionale, e Abdessamad Eljaouzi ricercatore ed esperto di relazioni diplomatiche. Entrambi abitano a Frosinone.