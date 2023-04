Martedì 4 Aprile 2023, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 10:25



Dopo i continui colpi messi a segno nelle abitazioni private e in più di qualche attività commerciale della Città Martire, i malfattori tornano a colpire all'ombra dell'abbazia. Lo hanno fatto nel weekend appena trascorso, quando sono riusciti ad intrufolarsi all'interno di una delle sedi dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. I malintenzionati hanno preso di mira la struttura di via Di Biasio, dove si trova la storica facoltà di Ingegneria. Il colpo è stato messo a segno con molta probabilità nella notte tra sabato e domenica, ma solo ieri mattina in ateneo si sono resi conto dell'accaduto.

Non appena giunti nell'atrio della facoltà, gli uscieri dei dipartimenti hanno visto constato i danni. I malfattori non hanno raggiunto i laboratori, dove si trovano impianti che hanno un enorme valore. Si sono fermati nell'atrio della facoltà ed hanno scassinato le macchinette dove si trovano generi alimentari: bevande, merendine e caffè. I ladri hanno fatto razzia portando via tutto ciò che è stato possibile ma, soprattutto, hanno ripulito le macchinette dall'incasso. Il bottino è stimato in alcune centinaia di euro.

L'ESCALATION

Il colpo messo a segno nel weekend all'interno dell'ateneo dimostra come il fenomeno dei furti notturni sia sempre più preoccupante in città. Dalla scorsa estate l'escalation non si arresta. I malintenzionati non prendono di mira solo le abitazioni private ma ormai da mesi tengono sotto scacco anche le attività commerciali, anche per portare via solo pochi spicci: emblematico, in questo caso, è stato il furti di esattamente un mese fa, 3 marzo, all'interno della pizzeria "Gianpà": in quel caso i malfattori hanno portato via poco più di 200 euro, l'incasso della lotteria degli orsacchiotti. Quello dello scorso weekend è stato solo uno dei tanti colpi messi a segno in queste settimane dai malfattori, il primo del secondo trimestre del nuovo anno. Il 2022 è stato un anno nero' per il cassinate e il 2023 non va assolutamente meglio: nel primo trimestre dell'anno sono stati circa venti i furti tentati e riusciti tra abitazioni private ed esercizi commerciali. Ben sei i colpi messi a segno in vari negozi della Città Martire. A gennaio è entrata in azione la banda del buco' nel tabacchi di via Pascoli che ha ripulito il locale dell'incasso e di tutti i pacchi di sigarette; ingente il bottino nel market di via De Nicola, Mister Risparmio' dove nel mese di febbraio i malviventi sono riusciti a portare via circa 7.000 euro.

Tantissimi sono poi i colpi messi a segno nelle abitazioni: circa 15 quelli registrati e in taluni casi sventati all'ultimo momento. L'ultimo in ordine cronologico, lo scorso mese di marzo, è stato registrato al condominio "Magnolia" in via Sferracavalli.