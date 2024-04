Isola del Liri, legalità: giovani chiamati a raccolta dal Nuovo sindacato carabinieri

Una ricca presenza di autorità civili, militari e spirituali e un’appassionata partecipazione di duecento ragazzi delle scuole superiori oggi al Teatro Mangoni di Isola del Liri, in occasione del convegno “LA CULTURA DELLA LEGALITA’ NEL MONDO GIOVANILE. Percezioni di vita reale e prospettive di crescita”. La Segreteria Provinciale di Frosinone del Nuovo Sindacato Carabinieri, coadiuvata dalla Segreteria Nazionale che ha preso parte con il Segretario Generale Massimiliano Zetti, Segretario Generale Aggiunto Michele Capece e Segretario Nazionale Irene Carpanese, ha magistralmente concentrato per l’evento uno spiccato ventaglio di relatori tra figure professionali, autorità civili e dirigenti sindacali, che hanno trasmesso ai ragazzi spunti di riflessione e testimonianze di vita nell’ottica dell’educazione alla legalità nella comunità e nel mondo giovanile in particolare, in funzione anche di quelle figure professionali che lavorano nella comunità e per la comunità, nella salvaguardia di questo “bene”.

L’evento, patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, dal Lions Club sezione di Isola del Liri e dal Comune di Isola del Liri con il Sindaco dott.

Quadrini, è stato aperto dal Segretario Generale Provinciale Raffaele Fardella e dal Segretario Generale Regionale del Lazio Sabatino Mastronardi, presente all’evento con l’intera Segreteria Regionale. I feedback riscossi da parte della platea giovanile, dei loro insegnati e dirigenti scolastici e degli ospiti convenuti, sono stati entusiasmanti. Il Sindaco Massimiliano Quadrini ha voluto condividere con i partecipanti l’importanza di diffondere la cultura della legalità e ha tenuto a ringraziare il Segretario Generale Provinciale di Frosinone Raffaele Fardella e tutto il Nuovo Sindacato Carabinieri per questa e per tutte le attività promosse in favore dei giovani e del sociale. “Un particolare ringraziamento vorrei esprimerlo – riferisce Raffaele Fardella – al Monsignor Alfredo di Stefano, parroco della Collegiata di San Lorenzo Martire in Isola del Liri, che ci ha onorato, quale autorità spirituale, di un contributo sicuramente inusuale e perciò originale, perché ha saputo trasmettere, con il suo sentito intervento, un punto di vista nuovo e speciale sul tema della legalità”.

È stato particolarmente significativo, al termine del convegno, con l’intervento del Segretario Aggiunto Michele Capece, il coinvolgimento attivo di alcuni ragazzi sul palco, che hanno dato voce a quella che è la percezione della legalità tra i giovani e per la cui tutela operano le Forze dell’Ordine: “Si dice che gli uomini e le donne delle istituzioni non siano supereroi – ha riferito in chiusura dell’evento Valentino, un ragazzo di 17 anni – ma dal nostro punto di vista, quando questi uomini e donne si trovano a compiere delle azioni a salvaguardia della collettività, noi li percepiamo, invece, proprio come supereroi.”