Sabato 6 Aprile 2024, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:36

Va a denunciare la misteriosa sparizione di un’amica, addirittura un possibile rapimento, ma scopre di essere stato raggirato. È la triste vicenda di un professionista di 45 anni, di Ferentino, che si è fidato di una veggente conosciuta sui social network e ha sborsato 35.000 euro perché la donna gli aveva promesso che sarebbe tornato a camminare. Lei non era maga, né veggente, ma semplicemente una truffatrice che adesso i militari stanno cercando di rintracciare. La vittima da qualche anno, a seguito di un incidente, è costretta a muoversi su una sedia a rotelle. È tornato a lavorare, si batte per i diritti dei disabili, ma non ha mai rinunciato al sogno di poter camminare di nuovo. Negli ultimi tempi, secondo gli amici, il 45enne si era fissato con siti internet nei quali veggenti con riti magici promettevano cure miracolose. Così è caduto nella trappola.

Tutto è iniziato circa un anno fa, quando l’uomo su internet conosce una donna di circa 30 anni che usa uno pseudonimo. I due iniziano a chattare, lui gli spiega le sue problematiche ed il sogno di tornare a camminare. Lei appare interessata ad aiutarlo ed inizia a dargli suggerimenti. Primo tra tutti l’acquisto di un particolare tipo di serpente dall’Africa, delle corna di avorio e degli oggetti in oro. La promessa è chiara: seguendo le sue indicazioni, il professionista sarebbe tornato a camminare. Per convincerlo gli ha persino mostrato foto e testimonianze - naturalmente fasulle - che lo hanno attirato nella sua trappola. Cosa sono 7.000 euro, del resto, di fronte a un “miracolo” del genere? È la cifra richiesta inizialmente per acquistare il serpente e gli altri oggetti. L’uomo si fida e spedisce il bonifico, ma lei sparisce dai social e riappare dopo alcuni giorni, disperata. Il motivo? Il serpente era morto e se non se ne acquistava a breve altro uguale il rito magico non sarebbe andato a buon fine. Servono altri 7000 euro che il professionista versa, ricevendo in cambio una serie di testimonianze, video, e soprattutto riti on line che se continuati lo avrebbero portato alla guarigione. Cosa che ovviamente non avviene, così lui comincia a chiedere spiegazioni e per tutta risposta si sente dire che non solo occorre tempo, ma servono altri oggetti magici introvabili se non in India. Il prezzo? 11.000 euro, da pagare in due rate. L’uomo continua a fidarsi, ma lei sparisce di nuovo. Arriva la telefonata da un’altra persona che racconta il rapimento della donna e la necessità di avere 10.000 euro per il riscatto. Soldi che decide di versare, preoccupato per le soldi di chi gli aveva promesso il “miracolo”. Preoccupazione che va ad esporre ai carabinieri, dicendo che temeva per l’incolumità della persona che lo stava “curando”. Un racconto dettagliato, dal quale i carabinieri hanno deciso di avviare le indagini, comprendendo subito che si trattava di un raggiro. Ora se ne è reso conto anche lui. A camminare non tornerà, ma almeno spera di recuperare i suoi soldi.