Incidenti stradali, dai nuovi dati ACI-Istat sul 2022, la provincia ciociara esce premiata' in quanto a mortalità, anche se peggiorano gli indicatori relativi ad incidenti e feriti. Rispetto alle altre province della regione, tuttavia, il bilancio non è negativo, dal momento che Roma, Viterbo e Latina vedono un netto aumento delle vittime su strada (44 in più nella Capitale, 4 nel viterbese e 3 in più nel pontino) mentre Frosinone e Rieti rimangono ferme rispettivamente a 28 e 13 morti.

I NUMERI

I RISCHI MAGGIORI

I DECESSI

I COMUNI

Il dato regionale, comunque, resta alto, perché nel Lazio, nell'anno 2022 hanno perso la vita ben 339 persone contro i 288 del 2021. Per quanto concerne le età, nella fascia 30-54 si registrano 10 morti, mentre in quella successiva, dai 55 in poi, sono 14, cosa ben diversa dal numero di incidenti e dei feriti che riguardano in gran parte le giovani generazioni tra 18 e 29 anni e quelli tra i 30 e i 54.Per quanto riguarda, invece, il numero di incidenti e di feriti, Frosinone vede un aumento in entrambi i casi di circa il 15% con ben 1026 incidenti e 1591 feriti nel 2022, anno a cui si riferiscono i dati appena diffusi dai due enti (ACI e Istat).In provincia di Frosinone circa il 40% delle vittime su strada (12 morti su 28 totali) si verificano sulle strade provinciali, regionali e statali, mentre sul lungo tratto autostradale che attraversa la Ciociaria da nord a sud, si sono verificati 9 morti, con un tasso di mortalità, però, che raggiunge il 70 per cento, il doppio di quello delle strade normali.Per capire quali siano le strade più pericolose ci si deve riferire ai dati 2021, gli ultimi disponibili, che comunque danno un quadro abbastanza oggettivo della situazione in quanto la classifica rimane praticamente immutata o subisce qualche piccola variazione di anno in anno.Nella viabilità principale, per quanto riguarda gli incidenti mortali, troviamo al primo posto la statale Casilina (SS06), seguita dalla SS 155 per Fiuggi, dall'Autostrada e dalla SS 214 Maria. Come indice di mortalità, ovvero il numero di vittime parametrato al numero di incidenti, il podio spetta ancora alla famigerata SS509 Forca d'Acero, seguito ancora una volta dalla SS 214 Maria e Isola Casamari. Infine, le strade principali con il più alto numero di incidenti in provincia di Frosinone sono il tratto autostradale, la Casilina, la SS155, la SS156, la SS 082 Valle del Liri e la SS630 Ausonia mentre tra le provinciali, podio alla SP278 via Maria, secondo posto all'asse attrezzato di Frosinone e terza posizione per la SP 034 Santa Cecilia a Tecchiena di Alatri.I Comuni con più morti sulle strade Indicativo anche il numero di vittime della strada diviso per comune, con in testa Cassino (6 morti nel 2022), seguito da Ceccano ed Alatri con tre, mentre Ceprano, Frosinone e Monte San Giovanni Campano si fermano a due morti ciascuno sul proprio territorio di competenza.© RIPRODUZIONE RISERVATA