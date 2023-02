Incidente nella notte a Pontecorvo: una donna finisce in ospedale. Il sinistro si è verificato nella tarda serata tra sabato e domenica in via XXIV maggio, all'altezza del bar Principe, ovvero nel pieno centro della città fluviale. Due auto hanno impattato violentemente e ad avere la peggio è stata una donna trasferita all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Il centro è rimasto chiuso alcune ore per permettere alle forze dell'ordine di fare i rilievi e gli accertamenti per risalire alla dinamica e ai mezzi di soccorso per liberare la strada dai mezzi incidentati.