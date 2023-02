Atina, giovane perde il controllo dell'auto e si ribalta

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19 nella frazione di Rosanisco, in comune di Atina. Un giovane di 21 anni del posto era a bordo della sua vettura quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

Quando è stato estratto era cosciente ma gravemente ferito. È stato soccorso immediatamente dall'auto medica di Campoli Appennino e dalla postazione di Atina del 118 giunta a bordo di un'ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno trasferito il giovane con politraumi al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sora. La strada, quella che attraversa anche il Comune di Villa Latina, si conferma ancora una volta particolarmente pericolosa, anche a causa della forte velocità dei veicoli e della scarsa visibilità.