Incidente ad Atina, moto contro un camion della nettezza urbana: grave il centauro

Grave incidente stradale tra Settignano e ponte Melfa, ad Atina. Coinvolti un motociclista ed un mezzo della nettezza urbana. Sono intervenuti agenti polizia stradale e vigili urbani che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il centauro è stato trasferito in eliambulanza da personale dell'Ares 118 e per lui la prognosi è riservata. Il traffico sulla strada provinciale 6 è bloccato, le deviazioni sono indicate sul posto.