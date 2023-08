Incidente tra due auto sulla Casilina, feriti i conducenti: uno è in condizioni serie

Una persona è rimasta ferita nell'incidente stradale che si è verificato questa sera, mercoledì 2 agosto, ad Anagni, lungo la Casilina, all'altezza della zona di Pantanello, nella parte bassa della città. Due le auto coinvolte. L'incidente si è verificato poco dopo le 20.

Secondo le prime ricostruzioni una precedenza non rispettata sarebbe all'origine dello scontro, che è stato molto violento. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli uomini del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Il ferito, uno dei due automobilisti, è stato portato in ambulanza allo Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni sarebbero serie ma, per fortuna, l'uomo sarebbe in pericolo di vita. In seguito all'incidente il traffico ha subito pesanti rallentamenti, durati diversi minuti prima che tutto tornasse alla normalità.