Incendio in casa: grave un anziano di San Giorgio a Liri

Incendio in abitazione, gravemente ustionato un anziano.

È successo ieri a San Giorgio a Liri, dove un pensionato di 68 anni è stato elitrasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

I fatti. Erano da poco passate le 13, quando il pensionato si è recato nella cucina rustica che si trova accanto alla sua abitazione principale di via Fossi, alla periferia del centro della Valle dei Santi. Stava accendendo il fuoco nel camino quando, improvvisamente, una scintilla ha propagato le fiamme alle suppellettili presenti nella stanza. Istintivamente ha tentato di soffocare il fuoco con i piedi, ma in pochi istanti le fiamme hanno attecchito anche i vestiti che indossava.

Ci sono stati momenti di grande panico, le urla dell’uomo hanno richiamato l’attenzione dei parenti presenti in casa. A soccorrerlo è stata la cognata che lo ha trovato avvolto dalle fiamme.

I SOCCORSI

Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco e una squadra di pompieri del distaccamento di Cassino ha raggiunto via Fossi a San Giorgio a Liri, contestualmente è arrivata sul posto anche un’ambulanza del 118. Spente le fiamme attorno al pensionato i sanitari del 118 hanno allertato l’eliambulanza. L’uomo, quindi, è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, atterrata in zona, e trasferito con importanti ustioni alle braccia, alle gambe e su altre parti del corpo al Centro grandi ustionati del Sant’Eugenio di Roma. Le sue condizioni sono gravi. Nei pressi dell’abitazione dell’uomo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri (diretti dal maresciallo Luca De Angelis), per ricostruire quanto avvenuto.



