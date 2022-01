Cassino, spaccata in centro: assalto al negozio di telefonia ed elettronica. Bottino ingente

In cinque, armati di piede di porco e bastoni di ferro, hanno forzato e divelto la saracinesca d’ingresso, ma una volta dentro nel giro di pochi minuti sono stati annebbiati dal fumo dell’antifurto. Il colpo c’è stato all’alba di ieri al negozio di telefonia ed elettronica Yammo che si trova nella centralissima in viale Dante a Cassino. I ladri hanno comunque fatto in tempo a portare via diversi smartphone e oggetti tecnologici di alta gamma. Il bottino è in via di quantificazione e sarebbe d’ingente valore.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i residenti della zona i quali, svegliati da alcuni rumori e vedendo uscire il fumo dal negozio hanno pensato ad un incendio per questo hanno chiamato i carabinieri, ma anche i vigili del Fuoco. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno visto che, in realtà, il fumo era stato emesso dal sistema di antifurto. Il tutto è passato nelle mani dei carabinieri.

Le indagini, quindi, le conducono i carabinieri della compagnia di Cassino, agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro che hanno visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso.