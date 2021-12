Cassino, scontro tra due auto: una finisce nel fiume

Scontro tra due auto: una finisce nel fiume. È successo ieri sera a Cassino in via Sferravalli (la strada che conduce a Sant’Elia Fiumerapido), dove, per cause ancora in via di accertamenti, c’è stata una carambola tra una Ford Fiesta è una Fiat Panda. A finire nel fiume è stata l’utilitaria Fiat a bordo della quale c’era un uomo. La Fiesta, invece, è stata interessata da un principio d’incendio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale il ferito. Le sue condizioni non sarebbe gravi.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Non è la prima volta che accadono incidenti del genere in zona. Solo qualche settimana fa un uomo aveva messo in salvo moglie e figlia piccola dopo un impatto tra la sua auto e un altro mezzo.